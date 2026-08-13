La Bolsa de Milán encadena su segunda jornada plana pendiente del petróleo

El FTSE MIB cerró en 53.693,27 puntos, mientras que el índice general FTSE Italia All-Share bajó también un 0,01 %, hasta situarse en los 56.340,88 enteros.
Durante la jornada cambiaron de manos unos 384 millones de acciones por un valor de unos 2.859 millones de euros (unos 3.298 millones de dólares).
Entre las empresas que anotaron pérdidas, la peor parada del índice principal fue la aseguradora Unipol, que bajó un 1,79 %, seguida de la firma de telecomunicaciones Inwit (-1,64 %), la marca de moda de lujo Moncler (-1,15 %), la aseguradora Generali (-1,13 %) y la cementera Buzzi (-1,04 %).
En terreno positivo, lideró las ganancias la petrolera Saipem, con una subida del 3,64 %, seguida de la constructora Fincantieri (+2,52 %), la red de cobros Nexi (+2,37 %), los laboratorios Diasorin (+1,16 %) y el grupo automovilístico Ferrari (+1,04 %).