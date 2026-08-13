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13 de agosto de 2026 a la - 13:05

La Bolsa española baja un 0,18 %, pendiente de los datos macroeconómicos y del petróleo

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Madrid, 13 ago (EFE).- La Bolsa española bajó el 0,18 % este jueves y perdió el nivel de los 20.200 puntos en una jornada de bajo volumen de negociación, marcada por la publicación de algunos datos macroeconómicos y la moderación del precio del petróleo, que estuvo casi toda la sesión alrededor de los 87 dólares el barril.

Por EFE

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, cedió 38,8 puntos, ese 0,18 %, y terminó la sesión en 20.168,6 puntos.

El selectivo español abría con ganancias y las incrementaba durante las primeras horas hasta tocar un nuevo máximo histórico intradía en 20.365,5 puntos, pero posteriormente perdió fuerza y continuó plano, hasta que en los últimos minutos se decantó por las pérdidas.

Dentro de los grandes valores, la energética Repsol subió un 1,42 % y lideró los avances, por delante de Banco Sabadell, que sumó el 1,07 %. Por su parte la gestora de infraestructuras aeroportuarias Aena, ganó un 1,05 %; y la farmacéutica Grifols, un 0,74 %.

Las bajadas fueron lideradas por la gestora de energía renobable Acciona, que cayó 2,05 %; seguida de la energética Solaria, que perdió un 1,9 %.

La empresa de infraestructuras Ferrovial bajó un 1,61 % y la energética Iberdrola, un 1,46 %.