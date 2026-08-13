La Bolsa española baja un 0,18 %, pendiente de los datos macroeconómicos y del petróleo

Madrid, 13 ago (EFE).- La Bolsa española bajó el 0,18 % este jueves y perdió el nivel de los 20.200 puntos en una jornada de bajo volumen de negociación, marcada por la publicación de algunos datos macroeconómicos y la moderación del precio del petróleo, que estuvo casi toda la sesión alrededor de los 87 dólares el barril.