La Bolsa española baja un 0,18 %, pendiente de los datos macroeconómicos y del petróleo

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, cedió 38,8 puntos, ese 0,18 %, y terminó la sesión en 20.168,6 puntos.
El selectivo español abría con ganancias y las incrementaba durante las primeras horas hasta tocar un nuevo máximo histórico intradía en 20.365,5 puntos, pero posteriormente perdió fuerza y continuó plano, hasta que en los últimos minutos se decantó por las pérdidas.
Dentro de los grandes valores, la energética Repsol subió un 1,42 % y lideró los avances, por delante de Banco Sabadell, que sumó el 1,07 %. Por su parte la gestora de infraestructuras aeroportuarias Aena, ganó un 1,05 %; y la farmacéutica Grifols, un 0,74 %.
Las bajadas fueron lideradas por la gestora de energía renobable Acciona, que cayó 2,05 %; seguida de la energética Solaria, que perdió un 1,9 %.
La empresa de infraestructuras Ferrovial bajó un 1,61 % y la energética Iberdrola, un 1,46 %.