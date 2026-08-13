La CIA estuvo detrás de los ataques a pesqueros en Ecuador, según The Washington Post

Una fuente anónima con conocimiento de los hechos dijo al diario que los ataques formaban parte de un programa de "acción encubierta", un tipo de operación secreta en el extranjero con autorización presidencial en la que no se reconoce públicamente el papel del Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, el rotativo advierte que aún no están claros detalles sobre el alcance de la implicación de la agencia de inteligencia estadounidense en estos incidentes.

En concreto, se trata de la desaparición en enero del barco pesquero ecuatoriano Fiorella y buena parte de su tripulación, y ataques con drones de origen desconocido en marzo contra los navíos La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, cerca de las islas Galápagos.

The Washington Post precisó que esta presunta operación de la CIA es independiente a la campaña contra el narcotráfico que EE.UU. libra desde septiembre pasado en el Caribe y el Pacífico, donde han sido destruidas decenas de lanchas supuestamente cargadas de droga y muerto más de 200 personas, ante las duras críticas de grupos de derechos humanos.

En el caso de los pesqueros ecuatorianos, las autoridades del país suramericano no han confirmado los hechos, mientras que el Pentágono y la Guardia Costera de EE.UU. han negado cualquier implicación, precisó Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado en julio sobre la "peligrosa" cooperación de seguridad entre los dos países.

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Trece sobrevivientes entrevistados por HRW dijeron que, "tras los ataques, fueron detenidos a bordo de un barco por personas a las que identificaron como ciudadanos estadounidenses armados que vestían uniformes de estilo militar", reveló la investigación.

Los pescadores entrevistados por The Washington Post mencionan ataques de drones sobre las embarcaciones y contaron que luego fueron trasladados a un barco cercano, donde hombres armados los esposaron y les cubrieron la cabeza para después llevarlos a El Salvador, desde donde fueron devueltos sin explicación a Ecuador.

Según el rotativo, en cada uno de los incidentes, un avión equipado con tecnología de vigilancia especializada voló desde El Salvador en dirección a los barcos pesqueros. Los sobrevivientes aseguran no tener vínculos con el tráfico de drogas.

"Los detalles sobre el avión y el patrón de sus vuelos antes de los incidentes sugieren que podría estar vinculado al programa secreto de la CIA", afirma el diario.

Las transmisiones de radio indican que un aparato que volaba con una matrícula estadounidense aterrizó en suelo salvadoreño y se dirigió a una zona militar del Aeropuerto Internacional de Ilopango. Sin embargo, registros de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) no muestran ninguna aeronave registrada con ese número.

La agencia de inteligencia declinó comentar sobre los hallazgos de The Washington Post, que afirma que no queda claro si contratistas privados o autoridades de otros países también participaron en los incidentes.

Organizaciones como Amnistía Internacional y HRW han denunciado la desaparición de los ocho pescadores del Fiorella y los ataques contra los otros dos barcos, además de pedir explicaciones a Washington y Quito. Legisladores demócratas también han exigido que se esclarezcan estos incidentes.

Ilopango, una pequeña terminal en las afueras de San Salvador, sirvió de centro de operaciones encubiertas de Washington en Nicaragua durante la década de 1980.