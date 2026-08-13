La cultura nipona florece en la Grand Place de Bruselas por 160 años de lazos bilaterales

El tapiz floral recrea este año el famoso grabado 'La gran ola de Kanagawa' (1830-1833), obra del artista nipón Katsushika Hokusai, con motivo del 160 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Bélgica y Japón.

Fue la embajada japonesa quien contactó con la organización para proponer una colaboración de cara a la alfombra de 2026, explicó a EFE Doris Forster, una de las administradoras.

"Este año hemos decidido trabajar con un diseñador japonés que ha hecho su interpretación de la famosa ola, que se ve un poco por todas partes en Japón. En el fondo se ve el monte Fuji", detalló.

Hiro Sugiyama, profesor de la Universidad de Artes de Kioto, fue el artista encargado de replicar una obra que incorpora varios símbolos tradicionales japoneses, como el patrón 'ichimatsu' en los bordes superior e inferior -un tablero de ajedrez que simboliza la continuidad infinita y la prosperidad- y el patrón 'kumiko ranma', una artesanía tradicional en madera que decora los bordes laterales.

Hasta 150 voluntarios llegados de todo el mundo participaron en el montaje del tapiz, elaborado con 750.000 dalias de todos los colores que cubren casi 1.300 metros cuadrados de una alfombra que mide 70 por 24 metros.

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Las flores empleadas fueron cortadas durante la víspera, guardadas en una cámara frigorífica durante la noche y trasladadas en dos camiones desde el norte de Bélgica hasta colocarlas durante más de seis horas en el centro de la Grand Place.

El tapiz, expuesto cada dos años alternándose entre la Grand Place y el Ayuntamiento, atrajo a 20.000 personas en su última edición.

Doris Forster comentó a EFE que el creciente interés por Japón seguramente sea el responsable de la gran cantidad de visitantes presentes también este año, la mayoría procedentes de Japón, España, Italia, México o Estados Unidos.

"Hoy mismo la gente lleva haciendo hora y media de cola. No puedo decir cuántas personas hay, pero lo que puedo decir es que nunca he visto tanta gente y tengo ya mucha experiencia con este tema", zanjó Forster.

Una de las novedades de este año es la instalación de una segunda alfombra floral en el edificio de la Bolsa compuesta por 150.000 flores e inspirada en el lúpulo, símbolo de la tradición cervecera belga.

Además, cada noche se llevará a cabo un espectáculo de luz y sonido programado cada 15 minutos.

La alfombra floral de la Grand Place se podrá visitar hasta el próximo domingo 16 de agosto, incluido el acceso -de pago- al balcón del Ayuntamiento de Bruselas para contemplar la obra desde las alturas.

El embajador de Japón en Bélgica, Takeshi Osuga, calificó de "gran honor" que su país fuera el invitado de honor de la alfombra floral y expresó su deseo de que esta edición inspire a los visitantes a "reflexionar sobre la belleza de la naturaleza y los lazos perdurables" entre ambas naciones, según recogió la nota de prensa difundida por la organización.

Las relaciones diplomáticas entre Bélgica y Japón se remontan a 1866, cuando se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.

El pasado mes de junio, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako fueron recibidos en Bruselas por los reyes Felipe y Matilde de Bélgica en conmemoración de los 160 años de amistad entre ambos países.