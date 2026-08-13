Mundo
13 de agosto de 2026 a la - 10:15

La ONU reconoce más seguridad en Afganistán, pero alerta del coste de la represión

Imagen sin descripción

Kabul, 13 ago (EFE).- Afganistán llega al quinto aniversario del retorno de los talibanes al poder con menos conflicto armado y mayor seguridad, pero las restricciones contra mujeres y niñas y las preocupaciones por el terrorismo siguen comprometiendo su estabilidad futura, advirtió este jueves Naciones Unidas.

Por EFE

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) reconoció que la reducción de los combates desde 2021 ha producido beneficios para muchos afganos y abierto oportunidades para la recuperación y la cooperación regional, además de destacar la prohibición talibán del cultivo de amapola.

"Una paz y una prosperidad sostenibles requieren algo más que la ausencia de conflicto", afirmó la representante especial adjunta de la ONU para Afganistán y responsable interina de UNAMA, Georgette Gagnon, en un comunicado publicado con motivo del aniversario.

La misión señaló que las restricciones sobre educación, empleo y vida pública de mujeres y niñas generan costes sociales y económicos y siguen siendo uno de los principales obstáculos para ampliar las relaciones internacionales y atraer inversión.

UNAMA advirtió, además, de que las limitaciones al espacio cívico y a la libertad de expresión, así como las restricciones sobre el trabajo de mujeres empleadas por organizaciones humanitarias y Naciones Unidas, reducen la capacidad del país para beneficiarse de la cooperación internacional.

Pese a la mejora de la seguridad interna, el terrorismo continúa siendo una fuente de tensión con los países vecinos y un obstáculo para una integración internacional más amplia de Afganistán, según la misión.

UNAMA pidió a la comunidad internacional mantener una relación "pragmática y basada en principios" con las autoridades talibanes, al considerar que el diálogo sigue siendo necesario para la estabilidad y una eventual reintegración internacional de Afganistán.