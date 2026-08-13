La Policía de Argelia desmantela una red transnacional de tráfico de migrantes

El proceso para el desmantelamiento de la banda -cuyo número de miembros no fue revelado- estuvo a cargo del Departamento Central de Lucha contra la Delincuencia Organizada, cuyos agentes efectuaron una investigación que duró seis meses, en los que "frustraron varios intentos" de tráfico de migrantes irregulares en las costas del este del país.

Según la fuente, las investigaciones permitieron desentrañar la estructura organizativa de la red, identificar sus ramificaciones y conocer los itinerarios de la actividad delictiva, "especialmente en el ámbito del tráfico de migrantes por vía marítima".

El pasado abril, el grupo que realizó las pesquisas "frustró un viaje marítimo con veinte migrantes irregulares frente a las costas de Argel", lo que -señaló la Policía Judicial- "permitió averiguar parte de los métodos y medios empleados por la red en su actividad".

En el marco de la lucha contra la migración irregular, la Policía de la provincia argelina de El Tarf (noreste) detuvo este miércoles a cuatro sujetos a los que se les incautaron dos barcos que usaban para el tráfico de personas, una cantidad de dinero que no fue detallada y varios recibos de pago que entregaban a sus víctimas.

A finales del pasado julio, fueron detenidas en Orán (noroeste) 48 personas, miembros de una banda dedicada a la organización de viajes irregulares para migrantes.