La sequía extrema aumenta en Puerto Rico, afectando al 17 % del territorio

Las escasas precipitaciones de los dos últimos meses han provocado un drástico descenso en los niveles de los embalses, lo que ha llevado a las autoridades a imponer desde hace una semana un racionamiento de agua en turnos de 48 horas a siete municipios, entre ellos San Juan.

La sequía extrema afecta a los municipios del sur central y occidental de la isla, así como a una zona en el noreste donde se ubica el embalse de Carraízo, en Trujillo Alto, cuya situación de ajustes operacionales ha obligado al racionamiento del agua a los abonados que se suplen del mismo.

El informe del Monitor también muestra que el 53,93 % del territorio del archipiélago enfrenta al menos sequía severa, cuando hace una semana este dato era del 35,63 %.

Además, el 72,18 % experimenta al menos sequía moderada y el 78,27 % está clasificado como anormalmente seco, mientras que solo el 21,73 % de la isla permanece libre de condiciones de sequía.

La situación se mantiene crítica pese a que las lluvias registradas durante los pasados días, asociadas al paso de una onda tropical, han elevado un poco los niveles de algunos embalses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de Carraízo, el embalse registró un ascenso de 26 centímetros, alcanzando los 37.79 metros, según los datos más reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Por su parte, el embalse de Cidra, el otro que permanece en el nivel de ajustes operacionales, aumentó su nivel en dos centímetros gracias a las últimas lluvias.

Otros cuatro embalses de la isla permanecen bajo observación de la AAA, tres de los cuales experimentaron una leve reducción en sus niveles de agua.

El plan de interrupciones programadas afecta a unos 183.000 abonados (más de medio millón de personas) en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos; y no se descarta que se amplíe a otras zonas.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó el pasado 31 de julio dos órdenes ejecutivas para declarar el estado de emergencia para el uso del agua y activar a la Guardia Nacional para proveer asistencia en el acarreo, distribución y purificación del agua.