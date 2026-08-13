La sequía pone en situación crítica al Attersee, el lago favorito del pintor Gustav Klimt

El lago está perdiendo tanta agua que hay riesgo de que en pocas semanas llegue a un nivel "ecológicamente crítico", de acuerdo con Stefan Kaineder, miembro del Gobierno de Alta Austria, la región donde se ubica la masa de agua.

El nivel del agua ha bajado cuatro centímetros en la semana entre el 5 y el 12 de agosto.

Actualmente el lago vierte 6,9 metros cúbicos por segundo, casi el triple del volumen de agua que recibe.

Kaineder informó de que se va a reducir el caudal del agua que el lago vierte al río Ager, para intentar frenar a la mitad el actual ritmo de bajada del nivel del Attersee.

"El agua que hoy retengamos de manera controlada nos ayudará a sobrellevar mejor las próximas semanas secas", afirmó el responsable, según publica la agencia APA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El objetivo es ralentizar la pérdida de agua en el lago, pero sin amenazar el ecosistema en el río Ager.

Klimt fue durante años un visitante habitual del lago durante los veranos y la inmensa mayoría de sus paisajes lo tienen como motivo, por ejemplo 'Ladera de bosque en Unterach am Attersee', que se vendió el pasado noviembre por 68 millones de dólares, o 'Litzlberg en Atterse', subastado por 36 millones en 2011.