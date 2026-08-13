La sequía ya ha costado a los agricultores alemanes más de 600 millones de euros

Desde mediados de junio se han dejado de cosechar aproximadamente tres millones de toneladas de cereal y de colza a causa del calor, que ha batido este año récords históricos en el país.

"Los ingresos perdidos a consecuencia de ello ascienden a más de 600 millones de euros. Esto se corresponde a una pérdida económica de aproximadamente diez millones de euros al día durante el periodo de calor de 60 días", declaró el experto en el mercado de cereal Guido Seedler.

La unión de cooperativas proyecta para este año una cosecha de cereal de 40,6 millones de toneladas, más de un 10 % menos que los 45 millones de toneladas del año pasado y por debajo de la media quinquenal de 42,5 millones de toneladas.

En cuanto a la colza, se espera una cosecha de 3,7 millones de toneladas, frente a los 4 millones del año pasado.

"Es una cosecha aún suficiente, aunque inferior a la media. Sin embargo, las pérdidas son un duro golpe para el sector agrícola, que ya está sufriendo por el fuerte aumento de costes", comentó Seedler.

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La unión de cooperativas señaló en cualquier caso que el abastecimiento de la demanda en Alemania, que consume anualmente unos 40 millones de toneladas de cereal, está garantizado, por lo que no se espera que suba para el consumidor final el precio del pan y de otros derivados de la harina.