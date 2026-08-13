La UE condena el nuevo lanzamiento norcoreano de otro misil balístico

"La UE condena enérgicamente el lanzamiento, realizado ayer, de otro misil balístico más", indicó en un mensaje difundido a través de redes sociales la portavoz comunitaria Anitta Hipper.

Agregó que este hecho supone "una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", e insistió en que Pionyang "debe cumplir con sus obligaciones internacionales y renunciar a sus armas nucleares y misiles balísticos".

Corea del Norte lanzó el miércoles un misil balístico hacia el mar de Japón, un día después de criticar a Tokio por describir a Pionyang como una "amenaza grave e inminente" para justificar su "imprudente" fortalecimiento militar, y antes de unos ejercicios militares clave entre Seúl y Washington.

El Ejército de Corea del Sur dijo en un comunicado que detectó el lanzamiento hacia las 6:00 hora local (21:00 GMT del martes) desde los alrededores de Wonsan, en la provincia oriental de Kangwon, en dirección hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas.

Asimismo, señaló que el misil recorrió más de 700 kilómetros.

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Se trata del undécimo lanzamiento de un misil balístico norcoreano en lo que va del año. El jueves de la semana pasada, Pionyang lanzó otro de corto alcance desde la misma zona de Wonsan.

En este caso, se ha producido poco antes del Ulchi Freedom Shield (UFS), un ejercicio militar conjunto de diez días entre Corea del Sur y Estados Unidos, que comienza el próximo lunes y que Pionyang considera un ensayo para la invasión de su territorio.