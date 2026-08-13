Las ventas del comercio brasileño crecieron en junio por segundo mes seguido

La reacción de los dos últimos meses permitió que las ventas acumularan un crecimiento del 1,9 % en los seis primeros meses del año con respecto al primer semestre de 2025 y del 1,6 % en los últimos doce meses hasta junio, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Pese a ello, el sector terminó registrando en el segundo trimestre una reducción del 0,3 % con respecto a los tres primeros meses del año.

Las ventas de junio fueron en un 2,9 % superiores a las del mismo mes del año pasado, con lo que acumularon tres meses seguidos de expansión en esta comparación tras haber crecido 0,4 % en mayo y 1 % en abril.

De las ocho categorías de comercio minorista analizadas, cuatro registraron crecimiento de las ventas en junio en comparación con mayo y otras cuatro encajaron caídas.

Los sectores con mejores resultados fueron los de otros artículos de uso personal y doméstico, con un 2,4 % de crecimiento en sus ventas; alimentos, bebidas y supermercados (+1,1 %); muebles y electrodomésticos (+0,4 %), y artículos farmacéuticos y médicos (+0,2 %).

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Los sectores que registraron reducción en sus ventas en junio fueron los de libros, periódicos y revistas (-9,9 %); textiles, confecciones y calzados (-2,6 %); combustibles y lubrificantes (-1,7 %), y equipos y material para oficina e informática (-1,3 %).

El crecimiento de las ventas del comercio este año es atribuido a las medidas de incentivo al consumo puestas en marcha por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que en octubre próximo intentará su reelección y su cuarto mandato no consecutivo.

Los analistas esperan que el actual proceso de reducción de las tasas de interés, pese a gradual y lento, también contribuya para un aumento de las ventas.

El Banco Central redujo la tasa referencial de intereses de Brasil desde el 15 % en febrero, entonces su mayor nivel en dos décadas, hasta el 14 % en agosto.

El elevado nivel de los tipos, entre los mayores del mundo en términos reales, es considerado como el responsable de la actual desaceleración de la economía brasileña.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 2,3 % en 2025, tras haberse expandido un 3,4 % en 2024, y la última previsión de los economistas es que esa tasa se desacelere hasta el 2 % en 2026.