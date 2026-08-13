Ley de Rendición de Cuentas del Gobierno uruguayo será aprobada con apoyo opositor

El líder de dicha fuerza política, el exsenador y ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, indicó este jueves en una rueda de prensa que analizó con los dos diputados del partido la respuesta del Poder Ejecutivo ante los planteos que hicieron y que hubo "una sensibilización" para con estos.

"Entendemos que esto significa una mejora en el proyecto de Rendición de Cuentas en cuanto a lo que había", enfatizó Manini Ríos.

Y añadió: "Siempre dijimos: 'la Rendición de Cuentas no es para el Gobierno es para la gente'. Queremos mejorarla y si lo logramos vamos a acompañar y vamos a votar. Queremos que la gente tenga la posibilidad de mejor su situación a partir de varios aspectos que contempla esta Rendición de Cuentas".

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas está siendo tratado en el Parlamento, donde el oficialista Frente Amplio tiene mayoría en la Cámara de Senadores pero no en la de Representantes.

De acuerdo con esto, necesitaba votos de la oposición para que pueda ser aprobado el general del proyecto y de esa forma dar paso al articulado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, afrontaba el problema de que los legisladores que integran el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente anunciaran que no acompañarán el proyecto del Gobierno, que incluye reasignaciones presupuestales y un aumento del gasto de 31 millones de dólares, con recursos destinados a combatir la pobreza infantil.

"Yo apuesto al diálogo una y otra vez, espero que se reconsidere eso. Espero el apoyo porque acá no está en juego una idea solamente o un planteo, acá son propuestas concretas de unificación de transferencias, de aumento de transferencias en la población más vulnerable, y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, y de fortalecer la seguridad con más personal", dijo en su momento el presidente Yamandú Orsi.

El mandatario esperaba que esos partidos reconsideraran su decisión, algo que no sucedió.