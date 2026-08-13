Líder opositora en diálogo venezolano promete lograr más liberaciones de presos políticos

Un día después de concluir el primer ciclo de contactos con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Figuera se reunió en Caracas con familiares de los presos políticos.

"En reunión sostenida con familiares de presos y perseguidos políticos asumimos el compromiso y es nuestro propósito trabajar para que en los próximos días se vayan dando las liberaciones", indicó Figuera en un mensaje publicado en X.

Asimismo, agradeció el respaldo de parte de estos familiares y de un grupo de ex presos políticos al proceso de negociación.

"Recibimos este respaldo con plena conciencia del significado que tiene para el restablecimiento de la democracia enarbolar la bandera de libertad y desarrollar una agenda para lograr garantías políticas y derechos civiles plenos", añadió.

El martes, un grupo de antiguos presos políticos de Venezuela informó que se reunió con la delegación opositora que encabeza el diálogo con el oficialismo, ocasión en la que solicitó más liberaciones de estos detenidos.

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El opositor Roberto Marrero, quien estuvo detenido por razones políticas y regresó en mayo pasado al país suramericano tras casi seis años en el exilio, alabó el trabajo de la comisión, que aseguró está trabajando "por la transición" tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de tropas estadounidenses.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 382 presos políticos, luego de cientos de liberaciones ocurridas este año en medio de un proceso de excarcelaciones ordenadas por el Gobierno y la aprobación de una ley de amnistía en febrero que, en su mayoría, favoreció a personas con libertad restringida.

El chavismo y la oposición acordaron el miércoles renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al Gobierno, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en el país caribeño.

En un comunicado conjunto, las partes anunciaron que también buscarán recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.