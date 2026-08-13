Los bomberos franceses reclaman contrataciones masivas, más medios y mejores condiciones

"No hemos tenido respuestas concretas, no hemos recibido ninguna afirmación ni sobre la financiación, ni sobre la estrategia de financiación, ni sobre el contenido del proyecto de ley" de protección civil que se espera para septiembre, se quejó el portavoz de la intersindical, Xavier Boy, al término del encuentro.

En declaraciones a la prensa, Boy subrayó que estaban "muy, muy decepcionados" y advirtió de que, además de la jornada de huelga simbólica que habían convocado hoy, si no hay respuesta van a aumentar la presión con una "movilización intensiva" y una manifestación en París el próximo 29 de septiembre.

Una de las principales exigencias es un aumento de la plantilla de los servicios de bomberos profesionales con 21.000 puestos adicionales.

En la actualidad en Francia hay 44.000 bomberos profesionales con estatuto civil, 13.000 con estatuto militar en París y Marsella, a los que se añaden 200.000 voluntarios que se reparten en los cuarteles repartidos por todo el país, y cuya financiación depende esencialmente de los departamentos y municipios, y no del Gobierno central.

Para el portavoz de la intersindical, lo que está ocurriendo este año, con un récord de al menos 120.000 hectáreas de bosque quemadas y megaincendios como el de la región de Burdeos en julio que calcinó 42.000 hectáreas y condujo a la evacuación de más de 220.000 personas, ha puesto en evidencia que "los bomberos no pueden compensar de forma indefinida las insuficiencias de un sistema que ha llegado a la saturación".

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Por eso, junto a la contratación de más personal, los sindicatos insistieron en exigir "un presupuesto que permita garantizar la protección y la salud" de los profesionales, tras recordar que esta temporada ya ha habido cuatro muertos en sus filas, además de más de 300 heridos.

Igualmente pidieron la apertura de negociaciones con el Ministerio del Interior sobre "las condiciones de ejercicio" del oficio, que no han cambiado desde hace más de 14 años, y una ley de financiación de la Seguridad Social que mejore las reglas para sus pensiones.

"Los ciudadanos franceses tienen derecho a una protección civil digna de la potencia de este país", afirmó Boy, que tras la decepción de la respuesta de Nuñez en las dos horas en que estuvieron reunidos con él hizo hincapié en que, de cara al futuro, juzgarán "a partir de los resultados, de los actos, no sobre las intenciones".

"El tiempo de las constataciones -añadió- ha pasado, debe comenzar el de las decisiones. La seguridad de los franceses merece algo más que promesas, exige ambición, medios y, sobre todo, valor político".

El titular de Interior explicó, en un mensaje en X, que dijo a los sindicatos que el proyecto de ley de modernización de la protección civil, una de las reivindicaciones históricas, se presentará "a comienzos de septiembre" para "definir las misiones de los bomberos" y se dediquen a ellas.

También prometió para finales del mes próximo el informe que ha encargado el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sobre la cuestión de los incendios forestales.

En cuanto a la financiación de los servicios de bomberos, aseguró que "las discusiones continúan" y concluirán "rápida y de forma concreta" con "el aumento de los recursos" en la ley de presupuestos para 2027.

Nuñez prometió que va a "continuar el diálogo con un espíritu constructivo y respetuoso con la voluntad firme de responder a los retos de protección de nuestros ciudadanos".