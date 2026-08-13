Los hutíes anuncian un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudí

Los hutíes "atacaron una refinería de Aramco en la región de Jizan con dos drones, logrando un ataque preciso", dijo una fuente militar a la agencia de noticias yemení controlada por los hutíes, Saba.

"Este ataque responde a la violación del espacio aéreo y la soberanía yemení por parte del enemigo saudí", según la fuente no identificada, que añadió que los insurgentes seguirán "respondiendo con contundencia a cualquier violación de la soberanía del país o agresión contra el Yemen".

Hasta el momento, Arabia Saudí no ha reaccionado ante esta información.

El pasado domingo, los hutíes reivindicaron un ataque contra la misma refinería, que procesa unos 400.000 barriles de petróleo crudo al día y produce productos refinados, como gasolina y gasóleo.

Esta acción se produce en medio de una escalada entre los hutíes y Arabia Saudí, país que intervino militarmente en el Yemen en 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente contra los rebeldes, que tomaron el control de la capital y posteriormente se expandieron por gran parte del norte del Yemen.

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La escalada comenzó a finales del mes pasado, cuando los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra la navegación saudí en el mar Rojo, alegando que la medida era una represalia por las restricciones impuestas en las zonas controladas por los insurgentes yemeníes.

Desde entonces, los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra buques mercantes en el mar Rojo y en territorio saudí, incluidas las instalaciones petroleras.

Riad, por su parte, respondió con ataques de la coalición que lidera a algunas zonas controladas por los hutíes, y, asimismo, anunció una coalición marítima multinacional destinada a proteger la navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.

Hoy mismo, el enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, insistió ante el Consejo de Seguridad de que el país afronta actualmente el mayor riesgo de vivir un conflicto a gran escala desde la tregua acordada en 2022.