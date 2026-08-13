Los partidos de Milei y Macri afianzan lazos de cara a las presidenciales de 2027

La reunión tuvo lugar en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, tras una conversación telefónica mantenida este miércoles entre la presidenta de LLA y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, y Mauricio Macri, quienes no participaron en la cita.

Quienes protagonizaron la reunión fueron el jefe de Gabinete argentino, Diego Santilli -un exdirigente de Pro que se pasó al mileismo-; el vicepresidente de LLA y titular la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el responsable político del partido gobernante, Eduardo 'Lule' Menem.

Por el partido de Macri acudieron el presidente del bloque de Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.

Según informó el Gobierno argentino en un comunicado, se trató de "una muy buena reunión y un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio".

Ambas partes afirmaron compartir el "convencimiento de que Argentina no puede volver a caer en manos del populismo", dice el Gobierno en nombre de ambos partidos y en alusión al peronismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días. También repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina", añade el comunicado.

En la primera vuelta electoral de las presidenciales de 2023, Pro, con Patricia Bullrich como candidata, quedó en tercer lugar, por detrás del peronismo y de la LLA encabezada por Milei.

De cara a la segunda vuelta, Pro dio su apoyo a Milei, quien finalmente se impuso ante el candidato peronista, Sergio Massa.

Una vez iniciada la gestión de Milei a finales de 2023, Bullrich se incorporó como ministra de Seguridad al Gobierno y luego renunció a la presidencia de Pro para afiliarse a La Libertad Avanza.

Otros dirigentes de Pro también migraron al partido gobernante, que durante los dos primeros años de gobierno fue minoría en el Congreso y necesitó del apoyo de Pro para sacar adelante sus ambiciosas reformas.

La relación entre Milei y Macri ha tenido idas y vueltas, pero, aunque el expresidente ha mostrado algunas diferencias con las decisiones del Gobierno, siempre ha aseverado que el rumbo de su modelo económico es el "correcto".

Milei ya ha afirmado que buscará la reelección el próximo año, en unas elecciones generales que deberían celebrarse en octubre.

La reunión entre los dirigentes de ambas fuerzas se produce dos días después de otro entre altos representantes del peronismo, principal fuerza de oposición que aún no ha decidido quién será su candidato a la presidencia en 2027.