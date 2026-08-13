Luz verde a entregar a Ecuador al presunto líder de Los Lobos por tres homicidios, 'Pipo'

Esta decisión, adoptada en un auto de finales de julio al que tuvo acceso EFE, se produce después de que los magistrados rechazasen la entrega de Chavarría a Estados Unidos, que le reclamaba por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para la introducción de cinco kilos de cocaína en California.

Conocido como 'Pipo', Chavarría fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga (sur de España), donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador.

'Pipo' se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

En febrero de este año fue interrogado en una prisión de Zaragoza (noreste de España), a petición de la Fiscalía ecuatoriana, en relación al asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio en 2023.

Chavarría aseguró que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025.

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Los hechos por los que la Audiencia Nacional española accede ahora a su entrega sucedieron la mañana del 3 de julio de 2010, cuando el reclamado y otros dos implicados asaltaron una sucursal bancaria en Ecuador.

En el asalto se llevaron 38.000 dólares, según la documentación remitida por las autoridades ecuatorianas y, tras el robo, se produjo un intercambio de disparos en una persecución policial en la que tres personas fallecieron.

Un tribunal de Ecuador condenó a 16 años de cárcel a Chavarría en 2010, pero 11 años después, en septiembre de 2021, otro tribunal declaró extinta la condena al contar con un supuesto certificado de defunción que "daba cuenta" de que había fallecido el 23 de febrero de ese año.

Poco después, se supo que el documento que sirvió para la inscripción de la defunción de 'Pipo' era falso y anuló la extinción de la condena.

Durante la vista de extradición, el pasado mes de junio, la Fiscalía española apoyó la entrega y la defensa se opuso, al denunciar que en Ecuador hay riesgo de tratos inhumanos o degradantes y que su vida estaría en peligro.

El tribunal solicitó información complementaria al país andino para que certificase el tiempo que resta por cumplir a Chavarría, casi cinco años, y también para que informase sobre las garantías penitenciarias "individualizadas y verificables" que regirían en caso de entregarlo.

Por su parte, Ecuador informó de la normativa sobre derechos y garantías de personas privadas de libertad, así como de las acciones concretas implementadas para garantizar de forma efectiva los derechos a la vida y a la integridad personal de los presos.

Fue una "extensa contestación" que, para la Audiencia Nacional española, "revela la prestación de garantías suficientes" de que el ingreso en prisión de Chavarría "va a respetar sus derechos fundamentales".