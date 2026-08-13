Malasia acumula días de aire insalubre debido al humo de los incendios en Indonesia

Una decena de ciudades de Malasia, incluidas zonas de Kuala Lumpur, mantienen hoy niveles insalubres según reportes del Sistema de Gestión del Índice de Contaminación Atmosférica, que estima que la bruma seguirá afectando a millones de personas, al menos en los próximos tres días.

El Índice de Contaminación Atmosférica (ICA), diseñado por el Departamento Meteorológico de Malasia, establece que el aire es insalubre si su medida se ubica entre 100 y 200 puntos, el baremo en el que se encuentran ciudades como Kuching -en la isla de Borneo- y Shah Alam, en el estado de Selangor.

Las autoridades malasias, de acuerdo con informes de la agencia estatal Bernama, esperan que la lluvia pronosticada para las próximas horas ayude a mitigar la calima, que ha llevado al cierre de más de 100 escuelas en Borneo, isla compartida con Indonesia.

Entretanto, las autoridades de Yakarta anunciaron un reforzamiento de la prevención de incendios forestales a lo largo de sus fronteras, después de que declararan la extinción de 32 fuegos el miércoles, cuando estimaron que los últimos dos focos con llamas serán controlados este viernes.

"Los esfuerzos de prevención incluirán patrullas integradas de seguridad fronteriza en las que participarán los gobiernos locales, el Ejército, la Policía, las comunidades y otras partes interesadas", dice un reporte de la agencia estatal Antara.

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Las autoridades de ambos países han llamado a la población a evitar las quemas al aire libre y reducir las actividades en exteriores para prevenir riesgos para la salud debido a la mala calidad del aire.

El sábado pasado, las autoridades indonesias cerraron al turismo el Parque Nacional del Monte Bromo, el volcán más visitado del país, por los incendios forestales en la zona, que se estima que han consumido cerca de mil hectáreas, según datos oficiales.

El año pasado, Indonesia registró 546 incendios forestales, mientras que desde enero hasta agosto de este año ya acumula 375 fuegos, conforme a los datos de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB).