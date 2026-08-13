Mali indulta a un francés condenado a 20 años por pariticipar en un intento de golpe

Según un comunicado del Gobierno maliense la medida de gracia a Yann Christian Bernard Vezilier "no pone en cuestión los hechos establecidos por un juicio presencial", en el que "todos los derechos de la defensa fueron respetados". El indulto está condicionado a su "expulsión inmediata" de Mali.

El comunicado agradeció a un "país hermano" -sin citarlo- sus "buenos oficios, ejercidos con discreción y en el respeto de la soberanía de Mali", que contribuyeron a la obtención de este indulto.

En agosto de 2025, el Gobierno de Mali anunció que frustró un intento de golpe de Estado contra la actual junta militar, en el poder desde 2020, y detuvo a los implicados, entre ellos el ciudadano galo Bernard Vezilier y varios oficiales malienses de alto rango, incluidos dos generales.

Mali, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y, desde entonces, se ha distanciado de su antigua metrópoli, Francia, en busca de nuevos aliados como Rusia en medio de una creciente violencia yihadista.