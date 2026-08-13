Más de 30 filmes de Cantinflas llegarán a Netflix para celebrar el Día del Cine Mexicano

Las películas del icónico cineasta mexicano Mario Moreno Reyes estarán a disposición de los usuarios del 1 de septiembre de este año hasta marzo de 2027 en la plataforma, que dedicará una sección especial a los contenidos e historias de ese país norteamericano, según el medio especializado Deadline.

"Nos encanta ser socios creativos del talento local y ver en pantalla las múltiples caras de México. Nuestro objetivo es contar historias audaces que entretengan y ofrezcan una perspectiva auténtica de la vida mexicana", afirmó la vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para América Latina de Netflix, Carolina Leconte.

Entre los filmes de Cantinflas que llegarán al servicio de streaming estarán 'Pepe', 'Ni sangre ni arena', 'El analfabeto', 'El padrecito', 'El bombero atómico', 'El siete machos', 'Su excelencia' y 'El bolero de Raquel'.

Una de las grandes figuras del cine de oro mexicano, Moreno Reyes (1911-1993) es más conocido por su alter ego de Cantinflas, un pícaro personaje popular con un peculiar discurso lleno de imágenes costumbristas y giros absurdos que dio origen al verbo 'cantinflear' para describir el hecho de hablar mucho sin decir nada.

El guionista, actor y comediante filmó casi medio centenar de películas, sobre todo para el mercado hispano, aunque ganó notoriedad en el mercado anglosajón con 'La vuelta al mundo en 80 días' (1956), actuación por la que ganó un Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical.

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Deadline también reportó que Netflix prepara un nuevo proyecto ambientado en México titulado '35 días', que contará la historia de Julián, un periodista de viajes y su camino personal para recuperarse de una adicción al alcoholismo durante 35 días en rehabilitación.

Además, la plataforma también dio luz verde a la secuela del thriller 'Contraataque', estrenado en 2025, que sigue a un escuadrón de élite de las Fuerzas Especiales de México en su lucha contra los cárteles de droga.