Merz felicita a De la Espriella por su investidura como presidente de Colombia

En un comunicado difundido por la cancillería germana, el jefe de Gobierno alemán felicitó "cordialmente" al nuevo presidente y subrayó que "Alemania y Colombia están unidas por un vínculo "de muchos años y lleno de confianza".

"Confío en que podamos continuar con éxito la cooperación estrecha y variada entre nuestros países", enfatizó Merz.

Además, deseó a su homólogo colombiano de cara a sus nuevas tareas llenas de responsabilidad "mucho éxito, dinamismo y decisiones tomadas con una mirada a largo plazo y por el bien del país".

Finalmente, reiteró sus condolencias al pueblo colombiano por el terremoto del lunes que ha provocado, por el momento, 273 muertes y heridas en 3.824 personas, según informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.

El ultraderechista De la Espriella asumió la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto tras derrotar en las elecciones presidenciales de junio al candidato de izquierda Iván Cepeda.