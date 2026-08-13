México concluye salida de 118 integrantes de equipos infantiles tras sismo en Colombia

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que los últimos connacionales pertenecientes al equipo infantil ‘Pumas Baja’ salieron la mañana de este jueves de Colombia en un vuelo comercial y se espera que lleguen en las próximas horas a Tijuana, en el norteño estado de Baja California, frontera con Estados Unidos.
“En total, 118 personas pertenecientes a los diferentes equipos de fútbol infantil salieron del país sudamericano”, informó el funcionario en redes sociales.
Velasco precisó que los equipos ‘Leyenda Obeliz’ y el representativo del estado de Nayarit ya habían llegado a México sin contratiempos.
La salida de los menores y sus familiares se produjo tras varios días de asistencia consular por las afectaciones provocadas por el terremoto, que dejó interrupciones en el transporte, daños en infraestructura y dificultades para trasladarse desde algunas de las zonas golpeadas por el sismo.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había informado esta semana que uno de los grupos permanecía temporalmente aislado debido a que el aeropuerto cercano no se encontraba en funcionamiento, aunque las autoridades mantenían contacto permanente con sus integrantes.
Velasco agradeció este jueves la colaboración de la sociedad civil y de las aerolíneas para facilitar el regreso de los grupos.
“Todo nuestro agradecimiento a la sociedad civil y a las aerolíneas, cuya solidaridad y disposición fueron fundamentales para poder llevar a cabo con éxito este proceso”, señaló.
El funcionario reconoció también el trabajo de la Embajada de México en Colombia y del equipo de Protección Consular por activar los protocolos de asistencia para los menores y sus familiares.
El regreso de los equipos infantiles se suma a la repatriación de otros 36 mexicanos que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad tras el terremoto y que llegaron la madrugada del miércoles a México a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana.
México también inició esta semana el envío de ayuda humanitaria a Colombia, con despensas, agua, medicamentos y otros insumos solicitados por las autoridades de ese país. Velasco señaló que la Embajada mexicana permanecerá atenta a los ciudadanos que continúen en Colombia y requieran asistencia consular.
El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) del lunes 10 de agosto y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, a una profundidad de 103 kilómetros.
El Gobierno de Colombia indicó que el terremoto deja hasta el momento 265 personas muertas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas.