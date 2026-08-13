México prevé superar el máximo de turistas recibidos en 2026 tras impulso del Mundial

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó este jueves en conferencia de prensa, en el Palacio Nacional de la capital mexicana, que entre enero y junio llegaron al país 51,1 millones de viajeros internacionales, un 7,7 % más que en el mismo periodo de 2025, mientras los turistas internacionales aumentaron un 4,6 %.

La funcionaria detalló que los ingresos por turismo internacional superaron los 18.780 millones de dólares, un 0,5 % más.

Rodríguez destacó el efecto del Mundial, al señalar que las tres ciudades mexicanas sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, registraron un aumento superior al 36 % en turistas durante ese periodo, lo que ayudó a mejorar las perspectivas turísticas del país.

La funcionaria anticipó un “gran cierre” de 2026 por este impulso en la primera mitad y por la celebración del Día de Muertos, la Fórmula 1, actividades de la NBA y las agendas turísticas de los estados, factores con los que el Gobierno espera rebasar al cierre del año los 48 millones de turistas de 2025.

Solo en junio, México recibió 8,2 millones de viajeros internacionales, un 2 % más, y 4,1 millones de turistas que pernoctaron en el país.

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Los beneficios económicos alcanzaron los 2.913 millones de dólares, un crecimiento del 5,9 %, mientras el gasto promedio aumentó un 9,6 %.

Ante una disminución del mercado estadounidense asociada a menores frecuencias aéreas, México busca ampliar su presencia en otros mercados, precisó Rodríguez, quien destacó crecimientos de Colombia, Brasil, Japón y Canadá, además de una estrategia de promoción en ferias y caravanas turísticas.

También subrayó que el país busca reducir su dependencia del turismo tradicional de sol y playa mediante una mayor oferta cultural y comunitaria, con experiencias ligadas a artesanos, cocineras tradicionales, naturaleza y comunidades locales.

Según Rodríguez, el 40 % de los viajeros que llegaron entre enero y junio lo hicieron por motivos culturales, una tendencia que el Gobierno pretende aprovechar para atraer visitantes de mayor gasto.

Como parte de esa estrategia, celebró que México será sede durante cinco años de una feria internacional de turismo que llegará por primera vez a América y se celebrará en Guadalajara del 10 al 12 de noviembre, con unos 5.000 participantes, 300 compradores, más de 60 conferencias y los 32 estados mexicanos representados en un pabellón nacional conjunto.

La secretaria adelantó además que el Gobierno presentará en noviembre una nueva estrategia para los 177 Pueblos Mágicos y que durante 2027 priorizará fortalecer los destinos ya reconocidos mediante capacitación, infraestructura, rutas, conectividad y digitalización antes de decidir si incorpora nuevos pueblos.