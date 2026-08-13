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13 de agosto de 2026 a la - 13:40

Militar iraquí se reúne con el ministro de Defensa saudí en tono conciliador tras ataque

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El Cairo, 13 ago (EFE).- El director de la oficina del Comandante en Jefe del Ejército iraquí, Abdul Amir al Shammari, se reunió este jueves en Arabia Saudí con el ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán, en un tono conciliador después de que Riad atacara hace dos semanas el territorio iraquí por las acciones de los grupos armados proiraníes.

Por EFE

"Irak seguirá siendo un vecino entrañable, unido a su gobierno y pueblo hermanos por lazos de hermandad, solidaridad y apoyo mutuo. El reino siempre estará al lado de Irak para apoyar su seguridad y estabilidad, así como su desarrollo y prosperidad, en beneficio de Irak y su pueblo hermano", escribió el ministro saudí en su cuenta oficial de X.

En el encuentro, ambos revisaron "las relaciones saudí-iraquíes en los ámbitos militar y de defensa", así como analizaron "la situación regional y reafirmaron la importancia de mantener la coordinación y la cooperación entre nuestros dos países en beneficio de nuestros intereses comunes y para lograr la seguridad y la estabilidad de la región".

De esta forma, los dos países dan carpetazo a un episodio en el que Arabia Saudí se involucró por primera vez en la guerra en Irán al lanzar un bombardeo conjunto con Estados Unidos contra milicianos proiraníes en territorio iraquí a finales del pasado julio, donde murieron veinte miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP).

Las FMP, una amalgama formada mayoritariamente por grupos armados chiíes -aunque también suníes y de otros grupos minoritarios- iraquíes integradas en las fuerzas de seguridad de Irak, han sido acusadas por Washington y Riad, así como por otros varios vecinos de Irak, de lanzar ataques con drones y cohetes contra sus intereses en apoyo a Irán.

A principios de este mes, el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, se comprometió a impedir eventuales ataques de milicias chiíes proiraníes en Irak contra los países vecinos, que han insistido en advertir que responderán contra el territorio iraquí a posibles acciones de esos grupos.