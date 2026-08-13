Muere un paciente por bloqueo de vía debido al alza de combustibles en la Amazonía de Perú

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de la región de Ucayali, cuya capital es Pucallpa, señaló en un comunicado que la persona era trasladada de emergencia "para recibir atención médica especializada".

"El paciente presentaba un cuadro de accidente cerebrovascular (ACV) e hipertensión arterial no controlada, por lo que requería una evacuación oportuna. Sin embargo, durante el traslado la ambulancia se vio afectada por el bloqueo de la carretera Federico Basadre, generando una demora que dificultó la atención oportuna", agregó.

Medios locales informaron que el paciente estaba siendo trasladado desde la ciudad de Aguaytía a Pucallpa, pero la carretera Federico Basadre permanecía cortada por manifestantes y el vehículo quedó bloqueado por la presencia de troncos derribados y piquetes en la vía.

Ante esto, la Diresa hizo "un llamado urgente a quienes participan en las movilizaciones y a los responsables de los puntos de bloqueo para garantizar y respetar el libre tránsito de las unidades de emergencia, ambulancias y personal de salud".

"La atención médica no puede esperar", dijo el organismo regional y expresó sus condolencias a los familiares del paciente.

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Desde el lunes pasado, tanto en Pucallpa como en Iquitos, la capital de la región amazónica de Loreto, se han realizado protestas y cortes de vías para exigir medidas gubernamentales que aseguren el abastecimiento de petróleo y gasolina.

Organizaciones sociales y gremios de transportistas de Ucayali demandan acciones al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ante el incremento de precio del diésel a 24,6 soles por galón (unos 7,27 dólares), el doble del reportado hasta febrero último, mientras que el precio del gasohol subió 53 %, a 18,5 soles por galón (5,47 dólares).

El inicio de la protesta fue protagonizada por transportistas, pero el problema de abastecimiento ya afecta a otros ciudadanos, con imágenes de larguísimas colas en gasolineras de Pucallpa, donde los habitantes esperan horas para adquirir combustible.

Fujimori respondió que el incremento del precio del combustible en esa zona del país es consecuencia del conflicto en el Oriente Medio, pero remarcó que su Gobierno "va a tomar cartas en el asunto".

"En los próximos días daremos algunas propuestas para poder aliviar la situación que está corriendo ante el alza del combustible", aseguró la mandataria.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Ucayali, Rubén Cerna, alertó que el paro ya ha provocado pérdidas millonarias en esa región, donde se encuentra el puerto más importante de la Amazonía peruana.