Noboa se reunirá con el presidente de China y los primeros ministros de Singapur y Vietnam

"En este viaje vamos a tener una reunión con el presidente Xi Jinping, también con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente de la Asamblea Popular Nacional. Las reuniones con ellos van a servir para seguir fortaleciendo las áreas de interés común", dijo Kury en una entrevista con radio Sucre sobre la visita a China.

Según el canciller, a China "le interesa invertir en Ecuador en las áreas de energía y de minería, y a Ecuador también le interesa fortalecer las exportaciones" con ese país.

Ecuador pondrá sobre la mesa la suspensión de algunas empresas exportadoras de camarón (langostino) por parte de China después de que, en ciertos lotes, se detectó un supuesto exceso de metabisulfito de sodio y virus de la mancha blanca.

También se tratará la deuda que el país tiene con el Eximbank para "llegar a mejores términos con ellos", dijo el ministro, y la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la de mayor potencia del Ecuador y que el Gobierno recibió formalmente en abril de la estatal china Sinohydro, después de diez años desde que entró en funcionamiento y pese a que tiene miles de fisuras.

Con respecto a Singapur, Kury aseguró que esperan que la reunión con el primer ministro "sea para empezar y fortalecer la relación" entre ambos países.

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"Singapur es un país mucho más pequeño, pero que se ha posicionado como un centro logístico y tecnológico. Todo lo que consumen lo importan, entonces hay una oportunidad para que Ecuador pueda exportar productos a Singapur, y no solo para consumo interno, sino que sirva como puerto de entrada hacia otros países de Asia", indicó.

Mientras que en Vietnam, el Gobierno ecuatoriano ve una oportunidad para los productos agrícolas. Kury afirmó que son países "complementarios", ya que "ellos necesitan" lo que Ecuador produce "y viceversa".

"Allí vamos a tener una reunión también con el primer ministro de Vietnam y vamos a seguir abriendo puertas y fortaleciendo las relaciones de Ecuador en el mundo", añadió el canciller.

A finales de agosto del año pasado, el presidente ecuatoriano tenía previsto ir a Vietnam, pero canceló ese viaje por temas de agenda tras haber estado en Japón, por lo que esta será la primera visita de Noboa a ese país y también a Singapur.