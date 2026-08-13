ONU: "Yemen afronta el mayor riesgo de un conflicto a gran escala desde la tregua de 2022"

"Hoy en día, Yemen se enfrenta a un riesgo mayor de volver a un conflicto a gran escala que en cualquier otro momento desde la tregua de 2022 mediada por la ONU", apuntó Grundberg durante una sesión del Consejo sobre la situación en el país.

Grundberg subrayó que la actividad militar en el frente se ha intensificado, con ataques recientes de los rebeldes hutíes del Yemen en zonas como Marib, Hadramaut o Mokha que han causado víctimas tanto entre las fuerzas militares como entre la población civil.

Además, recordó los nuevos ataques de los hutíes contra buques comerciales en el mar Rojo y el golfo de Adén, en un contexto en el que "los flujos regionales de comercio y energía ya están sometidos a una intensa presión por la crisis en el estrecho de Ormuz" debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Estos ataques "amenazan con profundizar la implicación del Yemen en el conflicto regional más amplio" y ponen en peligro la vida de los marineros, señaló: "Para los yemeníes, una nueva guerra volvería a poner toda aspiración cotidiana (estudiar, trabajar, construir una vida...) a merced de los combates", aseveró.

Grundberg también recordó que 73 trabajadores de la ONU, así como miembros de organizaciones no gubernamentales y misiones diplomáticas, siguen detenidos a manos de los hutíes, e instó al Consejo a usar "todas las vías de influencia posibles" para garantizar su liberación "inmediata e incondicional".

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Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, recalcó ante el Consejo que casi 11 millones de mujeres y niñas requieren apoyo humanitario en el Yemen y subrayó que más de la mitad de la población experimenta inseguridad alimentaria aguda.

A esta situación se suma el fenómeno de 'El Niño', que "devastará los cultivos, la disponibilidad de agua y los medios de subsistencia rurales, agravando el impacto del calor extremo y el estrés hídrico en un país que ya es uno de los más vulnerables al cambio climático", destacó Fletcher.

La violencia a gran escala se ha reanudado en el Yemen después de que los rebeldes hutíes hayan emprendido dos arriesgadas ofensivas: contra las tropas del Gobierno internacionalmente reconocido del país y contra Arabia Saudí.

Las tensiones escalaron hasta niveles sin precedentes en julio, cuando los hutíes impusieron un bloqueo naval a Arabia Saudí en el mar Rojo, precisamente la válvula de escape para las exportaciones de petróleo del mayor productor de la OPEP tras la crisis en el estrecho de Ormuz.