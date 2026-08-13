Panamá bajo alerta por calor y lluvias tormentosas

Desde este jueves y hasta el domingo está vigente un aviso de vigilancia por "lluvias y tormentas significativas" en todo el territorio panameño y sus zonas marítimas, como consecuencia de los "remanentes de la onda tropical 33 y el paso de la 34, el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y de un amplio sistema de baja presión".

Así lo describió el boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que señaló que el sábado y domingo próximo serán los días con mayor probabilidad de lluvias torrenciales con actividad eléctrica y posibilidad de ráfagas de viento.

Es por ello que se alerta a la población de la posible ocurrencia de crecidas de ríos repentinas, inundaciones, deslizamiento y caída de árboles y tierra, especialmente en el zona montañosa del occidente panameño,

Panamá se encuentra en plena época lluviosa, que generalmente comienza entre mediados de abril e inicios de mayo y se extiende hasta diciembre, aunque este año con el fenómeno de El Niño se prevé una merma en las precipitaciones estacionales.

El IMPHA también mantiene un aviso de vigilancia por calor hasta este viernes, con temperaturas de entre 31 y 36 grados Celsius y una sensación térmica de entre 36 y 42 grados Celsius.

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La sensación térmica es la percepción de frío o calor que tiene una persona según una combinación de parámetros meteorológicos.

El ente científico panameño eleva su alerta a la "categoría de peligro" hacia el mediodía, dada la posibilidad de que las personas sufran insolación, calambres y golpes de calor debido a la exposición prolongada o por alguna actividad física intensa.

Panamá es un país de clima predominante tropical y con una temperatura media que generalmente varía entre los 24 y los 32 grados Celsius.