Panamá cierra ejercicios militares para proteger el Canal bajo la supervisión de Hegseth

Hegseth presenció la mañana de este jueves en aguas frente a Ciudad de Panamá el sobrevuelo de seis helicópteros; el simulacro de la persecución y asalto de militares a una pequeña lancha pesquera, a lo que se sumó la visita a un buque de la marina estadounidense.

Los ejercicios militares concluyeron así tras díez días de operaciones marítimas, aéreas, terrestres y cibernéticas, con la presencia de unos 1.700 efectivos de una veintena de países de América.

"Estamos demostrando gran determinación y fortaleciendo nuestra capacidad colectiva para llevar a cabo operaciones multinacionales en todos los dominios y la defensa del Canal de Panamá", dijo el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, durante la ceremonia de clausura.

Durante los Panamax 2026, organizados por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos, se llevan a cabo esas operaciones multinacionales complejas en todos los escenarios para proteger el Canal de Panamá ante amenazas, garantizar la libertad y seguridad de la navegación y mejorar la interoperabilidad y la capacidad de respuesta conjunta.

Inclusive, el pasado 7 de agosto las fuerzas especiales de Argentina, EE.UU., Panamá y Perú simularon un asalto a un buque en manos de terroristas que tenían como objetivo el Canal de Panamá.

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Este año participaron Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

"La defensa del Canal de Panamá representa una responsabilidad para nuestro país, pero su operación segura, ininterrumpida y neutral tiene una importancia que trasciende nuestras fronteras", detalló el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego.

La visita de Hegseth a Panamá estuvo centrada en reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado, después de su participación en el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), considerada por Washington la principal herramienta operativa del llamado Escudo de las Américas.

El secretario de guerra anunció durante su discurso en esa reunión que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó "operaciones militares conjuntas" con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país suramericano se sumó a la coalición contra los cárteles.

Durante su estancia, Hegseth se reunió con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y representantes de otros países, y estuvo presente en un ejercicio en la selva con otros militares.