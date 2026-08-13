Partido opositor venezolano propone restablecer autonomía del Banco Central en el diálogo

En una carta dirigida a la jefa de la delegación opositora, la exdiputada Dinorah Figuera, el secretario general nacional del MPV, Simón Calzadilla, pidió plantear en el proceso de negociación el restablecimiento de la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV) con la designación de "profesionales capaces, no vinculados a partidos ni al Gobierno".

También propuso que se nombre un ministro de Finanzas "capaz, no vinculado con el pasado administrativo del Gobierno y partidos políticos, que pueda abordar y diseñar, en coordinación con el BCV, una política fiscal equilibrada y restablecer un sistema cambiario simple".

La actual ministra de Economía y Finanzas es Anabel Pereira, designada en agosto de 2024 por el entonces presidente Nicolás Maduro, hoy detenido en EE.UU.

Calzadilla señaló que el país suramericano sufre una alta inflación que deteriora "aceleradamente el nivel de vida del ciudadano" y una devaluación sostenida del bolívar, la moneda venezolana, como "consecuencia de lo anterior y una errática política cambiaria del BCV".

Además, alertó de una "opacidad extrema y ausencia de control en la administración pública, con lo que se propicia altísimos niveles de ineficiencia y corrupción".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El opositor aseguró que todos estos problemas se han agravado "a pesar de un incremento superior al 100 % de los ingresos en divisas al país por exportación de petróleo, lo que demuestra que el problema principal de la economía no es por falta de recursos, sino por un manejo absolutamente equivocado y violatorio del mandato constitucional".

El líder del MPV propuso también, además de la designación de un nuevo contralor general, conformar "una instancia plural de gestión abierta y transparencia virtual capaz de hacerle seguimiento a la utilización de los recursos destinados a las principales políticas públicas", entre ellas las relacionadas con la recuperación del sector eléctrico y la respuesta a la emergencia por los terremotos.

"Solo con un impacto tangible y sustancial en el nivel de bienestar (...) podrán generarse expectativas positivas y un clima político nacional adecuado que haga viable un proceso de reconciliación nacional", agregó.

El chavismo y un grupo de oposición integrado por exdiputados cerraron este miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos enfocados en la renovación completa del Tribunal Supremo y la recuperación del oro en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

En el diálogo no participan los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.