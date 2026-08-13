Peña dice que obras en la capital paraguaya por sus 500 años respetarán su "identidad"

"No queremos copiar otra ciudad, no lo necesitamos. Asunción tiene su propia identidad y en base a ella queremos aprender de las mejores experiencias, evitar errores que otros ya cometieron y construir nuestro propio modelo de desarrollo urbano, acorde a nuestra historia, nuestra cultura, nuestra economía y nuestra manera de vivir", dijo Peña.

El mandatario participó, junto a la primera dama, Leticia Ocampos, en la inauguración del 'Foro Asunción 500 Años' que reunió este jueves a expertos de varios países y de organismos internacionales como CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, para debatir la revitalización del centro capitalino.

Peña celebró que los expertos hablen sobre "experiencias exitosas de transformación urbana" en la región y el mundo, junto a delegados de organismos internacionales y a empresarios "capaces de compartir oportunidades en inversiones".

Por su parte, Ocampos aseguró en su intervención que aprovecharán la celebración de los 500 años de la fundación de Asunción, una de las más antiguas de Suramérica, para convertirla en una "ciudad vida" con un centro histórico revitalizado.

"Queremos recuperar su patrimonio para volver a habitarlo, recuperar sus plazas para volver a encontrarnos, mejorar sus calles para volver a caminarlas, y generar las condiciones para que familias, jóvenes, emprendedores, comercios e inversiones vuelvan a elegir al centro", añadió la primera dama, quien lidera la iniciativa.

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El pasado 16 de diciembre, el Gobierno de Paraguay anunció un plan para desarrollar obras de infraestructura y renovación de espacios públicos en el centro de Asunción durante la próxima década, que prevé la recuperación de plazas, calles y de edificios históricos.

El plan incluye un programa gubernamental de viviendas que ampliará el monto de los créditos habitacionales hasta 725 millones de guaraníes (unos 111.939 dólares), con plazos de hasta 30 años y una tasa del 6,5 % de interés, para incentivar a los ciudadanos a vivir en el centro de la capital.

Asunción fue fundada el 15 de agosto de 1537 por el español Juan de Salazar.