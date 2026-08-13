Perú declara en emergencia a 607 distritos por peligro de sequía en próximos meses

El estado de emergencia regirá en distritos de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Durante los 60 días de vigencia, las autoridades locales recibirán facilidades para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan, indicó el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

Los gobiernos regionales, así como los gobiernos locales comprendidos con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación de los ministerios y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente.

Las acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en estudios técnicos y financiadas con el presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El gobierno de la presidenta, Keiko Fujimori, remarcó que busca consolidar una respuesta articulada y descentralizada frente a los eventos climáticos, y, en ese sentido, ha realizado varios viajes al norte del país para supervisar las obras de prevención de El Niño, dado que en esa zona se manifestará con inundaciones y lluvias torrenciales por el incremento de la temperatura del mar.