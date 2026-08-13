Petroleras YPF, Eni y XRG invertirán 51.000 millones de dólares en gas licuado argentino

Las tres empresas solicitaron que su proyecto Argentina LNG sea admitido a los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en Argentina.

"La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía", afirmó en un comunicado el presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

El proyecto prevé llevar gas natural de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (provincia de Neuquén, suroeste argentino) a un puerto del Golfo San Matías, sobre el Atlántico, en la sureña provincia de Río Negro y allí convertirlo en GNL en barcos de licuefacción, para su posterior exportación, en principio, a Europa.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo.

A finales de junio pasado, YPF -controlada por el Estado argentino-, Eni y XRG -subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Company- conformaron una sociedad, llamada UPCO ARLNG, que tiene como principales activos cinco bloques de gas natural en Vaca Muerta con destino a la producción de GNL.

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El proyecto Argentina LNG prevé, en principio, la producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL para 2031, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 10.000 millones de dólares al año.

La producción se hará en dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA.

Según informó este jueves YPF, el plan de inversiones prevé un desembolso total de 51.000 millones de dólares a lo largo de todo el proyecto.

Hasta 2031, año previsto para la puesta en operación de las dos FLNG, se prevé una inversión de 29.000 millones de dólares.

De ese monto, unos 24.000 millones de dólares estarán destinados al desarrollo de infraestructura, incluyendo los complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG.

Otros 5.000 millones de dólares se invertirán en el desarrollo del 'upstream' (extracción) y la perforación de los pozos necesarios para alcanzar el nivel de producción que permitirá abastecer a las dos unidades de licuefacción.

La petrolera argentino señaló que, durante la etapa de construcción del proyecto, una parte sustancial de la inversión será financiada a través de los mercados internacionales, mediante operaciones respaldadas por contratos de exportación de largo plazo con compradores internacionales con calificación 'investment grade' (grado de inversión).

Según YPF, en la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, Argentina LNG generará unos 20.000 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, alcanzando picos de hasta 40.000 trabajadores durante los períodos de mayor actividad, previstos para el tercer año del proyecto.

En tanto, en la fase de operación y a lo largo de toda su vida útil, el proyecto sostendrá alrededor de 8.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.