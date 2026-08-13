Rusia reivindica el "derecho indiscutible" de las islas Kuriles que le reclama Japón

“Las islas Kuriles pertenecen a Rusia por derecho indiscutible”, escribió en redes sociales Medinski, quien ha reeditado los cuadernos de historia de los colegios rusos desde una perspectiva nacionalista.

El asesor presidencial, quien fue jefe de la delegación rusa en las conversaciones de paz con Ucrania citó varios eventos históricos para justificar “por qué las islas Kuriles siempre han sido, son y serán nuestras”.

Medinski parte del descubrimiento de las islas por parte de exploradores occidentales en 1639 y finaliza con la recaptura de las islas en la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, omite por completo la participación y reclamaciones japonesas, así como referencias a la población autóctona de la cadena de islas.

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Putin visitó hoy, por primera vez desde su llegada al poder en el año 2000, las islas Kuriles, cuya soberanía es reclamada por Japón, provocando un conflicto diplomático con Tokio.

El viaje del jefe del Kremlin tuvo lugar en el marco de su asistencia a las maniobras de la Armada rusa en aguas del Pacífico, donde aprovechó para denunciar la creciente presencia de la OTAN en la región.

Según informó el Kremlin, Putin se reunió hoy con habitantes de la isla de Iturup (con una población de unas 7.000 personas), la más grande de las cuatro islas Kuriles del Sur, denominadas Territorio del Norte por Japón, país con el que Moscú nunca ha firmado un tratado de paz.

Con todo, el líder ruso no hizo ninguna declaración política, sino que se limitó a visitar una planta procesadora de pescado -probó el caviar local-, un hospital y una escuela, a la vista de las imágenes ofrecidas por la televisión pública.

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Además de destacar que los rusos llevan en la sangre “el gen de la victoria”, llamó a no olvidar a los caídos en la operación que tuvo lugar en las Kuriles en septiembre de 1945, la última gran batalla del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial.

El Gobierno japonés no tardó en protestar por la visita de Putin a Iturup (denominada Etorofu por Japón), convocando al embajador ruso en Tokio, Nikolái Nozdriev, a la sede del Ministerio de Exteriores, donde le pidió que traslade “de inmediato” al Kremlin la queja.

Aunque fueron descubiertas por navegantes rusos, las Kuriles pasaron a ser parte de Japón en 1875 en virtud del Tratado de San Petersburgo. Esos territorios se incorporaron a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial en virtud del Tratado de San Francisco.