Se aprueba con sanción automática polémica ley de jubilación para congresistas en Paraguay

La ley unifica en 60 años la edad de retiro, pero mantiene entre 15 y 10 años el tiempo de aportes, frente a los 25 y 30 años que debe cumplir cualquier otro trabajador en el país.

El proyecto de ley 'Del Fondo de Jubilaciones para los miembros del Poder Legislativo de la Nación' no fue discutido el miércoles, por falta de cuórum, por los diputados, por lo que pasará a sanción presidencial la versión aprobada en mayo pasado por el Senado, que introdujo modificaciones al texto avalado inicialmente en febrero por la Cámara Baja.

Al vencerse este jueves los tres meses de plazo para su estudio en la cámara de origen, el documento enviado por el Senado "tendrá sanción automática, como lo establece el artículo 211 de la Constitución", dijo a EFE el secretario general de la Cámara Baja, Julio Cabrera.

La iniciativa legislativa eleva de 55 a 60 años la edad de jubilación para senadores y diputados, mientras que los empleados que aportan al Instituto de Previsión Social (IPS) -que administra el sistema de seguridad social del país- deben cumplir 60 o 65 años, para el caso de los hombres, y tener 55 o 60 años, en las mujeres, para jubilarse.

Además, los legisladores podrán aspirar a una jubilación ordinaria a partir de los 60 años con 15 años de aportes (que equivalen a tres períodos legislativos de cinco años cada uno). Bajo esta modalidad, recibirán el 80 % del promedio de viáticos y gastos de representación de los últimos 180 meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para solicitar la jubilación extraordinaria, deberán tener 60 años y contar un mínimo de 10 años de aporte. De esta forma, recibirán una pensión equivalente al 60 % del promedio de viáticos y gastos de representación correspondientes a los últimos 120 meses de aporte.

En marzo pasado, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley que reformó el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público del país -conocido como la 'caja fiscal'-, que elevó del 16 % al 19 % el aporte de los afiliados y del 5 % al 10 % la contribución estatal.

Además, fijó en 53 años con 25 años de aportes la edad mínima de jubilación para el magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, extremo que no existía en la legislación anterior. En el caso de las Fuerzas Públicas, la edad jubilatoria se estableció en 55 años con 25 años de aportes.