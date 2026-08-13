Tras el pico de calor, las temperaturas empezarán a bajar en Francia este viernes

En el resto del país las temperaturas seguirán muy elevadas, con 42 grados en Lyon, 41 en Montélimar, 40 en Amiens o Limoges, 39 en París, Burdeos, Toulouse o Bourges.

La noche de este jueves se prevé que todavía sea complicada en la mayor parte del país, con mínimas entre 20 y 25 grados en los departamentos en alerta naranja del interior del país y con hasta 28 en el sudeste.

Para el viernes está previsto que la ola de calor se traslade progresivamente hacia el este, lo que permitirá "comenzar una evolución hacia una bajada progresiva de las temperaturas en el noreste del país", según el último boletín de Météo France.

A partir de las 6 horas de este viernes, cuatro departamentos dejarán de estar en alerta naranja por las altas temperaturas.

La revisión para el sábado es que la ola de calor se mantenga en la mayor parte del país, con posibles tormentas, aunque doce departamentos más, del norte, oeste y sur del país, saldrán de la situación de alerta naranja.

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Las tormentas previstas durante el fin de semana refrescarán el clima de forma progresiva de oeste a este, agregó Météo France.

Este jueves la situación sigue complicada en la mayor parte del país, con termómetros por encima del umbral de los 40 grados en ciudades no solo del sur del país como Lyon, Burdeos y Toulouse, sino también del norte como Ruan o Rennes. Incluso se esperaba que se superara ese listón en Montélimar y en Vichy, con 41 grados.

En París, el mercurio debía subir este jueves hasta los 39 grados, como en Nantes y en Tours, y hasta los 38 en Estrasburgo y Limoges.