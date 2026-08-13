Tribunal guatemalteco niega la salida hacia EE.UU. al periodista José Rubén Zamora

El juzgado resolvió por mayoría denegar el permiso al fundador del extinto diario elPeriódico, bajo el argumento de que la documentación presentada establece que la cita médica en el país norteamericano es de carácter "electivo" y no de extrema urgencia.

La decisión del tribunal de denegar el permiso se dio pese a que el dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmó que Zamora padece problemas neurológicos que le provocan caídas frecuentes y reconoció a un especialista del Baptist Health South Florida como el facultativo idóneo para valorar su lesión de rodilla.

Además, el tribunal señaló que el procesado no aportó reportes clínicos ni radiografías para la evaluación del INACIF y priorizó asegurar la presencia del comunicador en futuros juicios orales y públicos por los procesos que se siguen en su contra desde hace varios años.

Asimismo, tanto el Ministerio Público (Fiscalía) como la Procuraduría General de la Nación manifestaron durante la audiencia que no se oponían a la salida temporal del periodista para garantizar su derecho a la salud.

Sin embargo, el tribunal concluyó que dicho derecho no está vulnerado, dado que el sistema guatemalteco dispone de especialistas para tratar su afección.

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Tras la audiencia, el periodista aceptó la decisión judicial asegurando que su obligación es acatarla con serenidad.

"Pueden tener la certeza de que hubiera salido las tres semanas y hubiera regresado como siempre a dar la cara", afirmó el comunicador, quien recordó que tiene sus cuentas embargadas y enfrenta severas limitaciones económicas para sobrevivir.

Zamora, de 69 años, ha enfrentado tres procesos judiciales por cargos no probados por presunto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, el cual motivó su encarcelamiento original.

El comunicador fue detenido en julio de 2022, pocos días después de publicar severas críticas por corrupción contra el Gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

El periodista guatemalteco recuperó su libertad condicional el 12 de febrero de 2026 tras pasar 1.295 días en prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala.

Un juzgado le otorgó arresto domiciliario y en julio de 2026 la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país centroamericano, dejó firme la medida al aceptar el desistimiento de la Fiscalía, por lo que enfrenta otros dos procesos judiciales desde casa.