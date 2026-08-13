Turquía espera que Egipto se una al Acuerdo de La Meca junto a Arabia Saudí y Pakistán

En una rueda de prensa en la ciudad de Al Alamein, en la costa mediterránea egipcia y sede estival del Gobierno egipcio, Fidan aseguró que espera que "Egipto sea un socio oficial y que el cuarteto continúe su labor", al ser preguntado por si el país árabe podría unirse a este pacto.

"Hemos puesto la primera piedra de este acuerdo, el Acuerdo de La Meca, para que sea una iniciativa histórica de los pueblos de la región. También estuvimos hablando sobre este acuerdo con nuestros queridos hermanos egipcios, a quienes mantenemos informados de los acontecimientos, y las consultas fueron constantes a lo largo de todo este acuerdo", dijo.

Comentó que ahora, los egipcios, "están evaluando" todos los aspectos de este pacto.

Por su parte, en la misma rueda de prensa, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, señaló que su país lo está estudiando, pero que deben "prestar una atención especial a la Constitución egipcia y a las obligaciones legales", sin dar más detalles.

Los tres firmantes han dejado la puerta abierta a que se unan más países a este pacto, siendo Egipto el primer candidato público.

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Hoy mismo, el Gobierno turco aseveró que Turquía, Arabia Saudí y Pakistán están planificando maniobras militares conjuntas e impulsarán el desarrollo compartido de armamento en el marco de este acuerdo tripartito.

Turquía ha subrayado, igualmente, que el Acuerdo de La Meca no es una alternativa a la OTAN, ni compite con ella.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, firmaron el viernes pasado en La Meca este pacto militar, que considera que un ataque a cualquiera de los tres países firmantes estaría dirigido contra todos ellos.

Los líderes destacaron el papel "disuasorio" y no ofensivo del pacto, que, insistieron, no se dirige "contra ningún país".

Turquía, miembro de la OTAN, subrayó después expresamente que el acuerdo no pretende crear un frente contra Irán.