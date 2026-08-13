Ucrania solicita a la UE una subvención de 220 millones de euros para sus agricultores

"Hemos recibido una solicitud de las autoridades ucranianas para una subvención de unos 220 millones de euros. De hecho, Ucrania nos ha explicado en la solicitud cómo esta subvención podría utilizarse, y se destinará a reducir el tipo de interés de los préstamos bancarios a los agricultores, de modo que estos puedan mantener sus actividades", indicó el portavoz comunitario Guillaume Mercier en una rueda de prensa de la Comisión Europea.

El portavoz señaló que, en paralelo, están "siguiendo de cerca" la situación en el mar Negro y el bloqueo provocado por los bombardeos rusos, así como sus repercusiones en la agricultura y en la economía en general del país.

Mercier confirmó contactos continuos con las autoridades ucranianas, en concreto con el ministro de Agricultura, así como con Rumanía y Moldavia "para evaluar la situación en relación con las rutas de transporte alternativas".

Por su parte Louise Bogey, también portavoz de la Comisión, destacó el compromiso de la UE para seguir apoyando el acceso de Ucrania a los mercados internacionales.

"Ucrania necesita mantener su capacidad de exportación de productos agroalimentarios, lo cual es crucial tanto para la economía ucraniana como para la seguridad alimentaria mundial", enfatizó.

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En cualquier caso precisó que, para que la Comisión pueda tener una "visión clara del impacto en el mercado y de los posibles próximos pasos en cuanto al apoyo a Ucrania", deben saber cómo evoluciona la cosecha ucraniana en los próximos meses, cómo se ajusta esto a la disponibilidad de almacenamiento y, por último, información sobre la logística de las exportaciones, incluidas las rutas del mar Negro y el funcionamiento actual de los llamados "corredores de solidaridad".

Recordó que la zona de libre comercio entre la UE y Ucrania "sigue ofreciendo un régimen comercial estable y recíproco que proporciona previsibilidad" a los agricultores de las dos partes.

El calor extremo en Ucrania está poniendo a prueba al sistema energético, maltrecho por los ataques rusos, y complicando las exportaciones de grano a través del Danubio, pues los niveles de agua han caído a mínimos históricos en buena parte del país.