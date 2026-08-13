Un anciano de 102 años muere tras ser derribado al suelo en un pub de Gales

Phillip Ormerod, que ya era bisabuelo, se encontraba el pasado 1 de agosto en el pub Crow's Nest ("Nido de cuervos") poco antes de las once de la noche (22:00 GMT), hora de cierre de la mayoría de pubs británicos. Un familiar suyo lo describió como "uno de esos personajes de barra".

En aquel momento una banda de la zona ofrecía un concierto, y Ormerod subió al estrado para pedirles que bajaran el volumen de la música. Entonces fue empujado desde el escenario y cayó al suelo, donde quedó herido, según el relato del diario The Guardian. Doce días después, ha fallecido por las heridas.

La policía de Cwmbran confirmó su muerte sin dar más detalles, aunque precisó que un hombre de 56 años está detenido como sospechoso de la agresión.

"Entendemos el interés público en este incidente -dijo la policía- pero queremos recordar al público que hay una investigación en marcha y que hay una familia que ahora mismo está procesando el dolor de haber perdido a uno de los suyos", razón por la cual pidió evitar "comentarios especulativos", sobre todo a través de las redes.