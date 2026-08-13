Un incendio causa una fuerte explosión en una fábrica de municiones en provincia de Roma

Según las primeras informaciones, el fuego se declaró en el departamento de prensado de pólvoras y desencadenó una violenta detonación que llegó a escucharse en varios municipios cercanos.

Las imágenes difundidas tras el suceso muestran cómo un fuego de reducida dimensión dio paso de forma repentina a una gran detonación, seguida de una densa columna de humo negro.

Los equipos de rescate precisaron que el siniestro afectó únicamente a un área delimitada de la planta de producción y almacenamiento, y confirmaron que ningún trabajador ni persona en las inmediaciones resultó herida, según recogen los medios italianos.

Varias dotaciones de bomberos y efectivos de seguridad se desplazaron al complejo para acordonar la zona y controlar las llamas, en una intervención que se vio dificultada en los primeros momentos por la intensidad del fuego y el elevado riesgo asociado al material explosivo del recinto.

El complejo industrial ocupa una superficie de cerca de 100 hectáreas, históricamente perteneció a la empresa italiana del sector de la defensa Simmel Difesa y actualmente forma parte del grupo franco-alemán KNDS Ammo Italy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La planta está especializada en la fabricación de municiones de mediano y grueso calibre para sistemas de defensa terrestre y naval, así como en la producción de componentes explosivos y propelentes sólidos destinados a aplicaciones aeroespaciales.