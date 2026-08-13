Un médico es condenado a 15 años por violar a una paciente en Panamá

El hombre, cuya nombre no fue divulgado, fue condenado por el delito de violación agravada por un tribunal de juicio oral, que impuso la pena de 15 años de cárcel y la inhabilitación, una vez cumplida la sentencia, para ejercer la medicina durante cinco años.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Fiscalía, el delito sexual se registró la madrugada del 4 de marzo de 2025 en el cuarto de Urgencias del Hospital Regional Nicolás Alejo Solano, ubicado en el distrito de la Chorrera, cuando el médico ahora sentenciado atendía a la víctima.

Según reportes de la prensa local que citan al Ministerio de la Mujer, este médico panameño ya había sido denunciado "por hechos similares", es decir, violación, cuando trabajó en un centro de salud también ubicado en La Chorrera.

Los registros ubicados por el Ministerio de la Mujer indicaron que el ahora sentenciado había sido denunciado en el 2012 y el 2017, en otros hospitales del país, por agresiones sexuales similares contra pacientes mujeres, e incluso fue destituido en el San Miguel Arcángel, situado en San Miguelito, en el área metropolitana de la capital, como informó en abril de 2025 el rotativo La Prensa.