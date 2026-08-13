Una escultura de Lorca recorrerá Madrid en el 90 aniversario del fusilamiento del poeta

Financiada por el Ministerio de Igualdad y desarrollada en colaboración con el de Cultura, esta iniciativa recorrerá varios puntos de la capital madrileña la noche del 17 al 18 de agosto, cuando se cumplen 90 años del fusilamiento del dramaturgo español, que se distinguió como defensor de la República y fue asesinado por el bando sublevado al comienzo de la Guerra Civil (1936-199).

Durante varias horas, la escultura, perteneciente a la exposición 'La Perla Peregrina' del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, será transportada por varios artistas por diferentes lugares vinculados a la vida y obra del autor de 'Poeta en Nueva York'.

La performance, dirigida por La Juan Gallery, toma como punto de partida la saca, es decir, el momento en el que durante la Guerra Civil y la dictadura se extraía durante la noche a miles de personas de sus casas para ser asesinadas.

"Esta acción le cambia el significado, siendo Lorca el que regresa simbólicamente a la ciudad 90 años después de su asesinato", explica el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

La escultura partirá del Palacio de Velázquez, en el Parque de El Retiro, y recorrerá espacios simbólicos de Madrid como el entorno del Museo del Prado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa 'Cultura Orgullosa 2026' cuenta en esta edición con una treintena de acciones desarrolladas en 16 museos estatales gestionados por el Ministerio de Cultura y en otras instituciones y espacios.

Su objetivo es dar protagonismo a las creaciones artísticas LGTBI+ y a la diversidad sexual, de género y familiar.

En esta ocasión, la programación, que comenzó en julio coincidiendo con el Orgullo, se extenderá hasta mayo de 2027 y aglutina diferentes formatos como performance, danza, literatura, música, pensamiento crítico, creación sonora, podcast en directo y exposiciones.