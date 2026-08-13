Una explosión en una empresa en el puerto de Róterdam deja un muerto y varios heridos

La explosión se produjo hacia el mediodía en Moezelweg, en la zona industrial de Europoort, cuando un equipo de mantenimiento contratado externamente trabajaba en varias tuberías próximas al área de almacenamiento del embarcadero neerlandés, el puerto más grande de Europa.

"Estamos investigando cómo ocurrió la explosión", señaló la Policía de Róterdam, que confirmó una víctima mortal y "varios heridos", sin precisar por el momento el número de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

La Policía acordonó el lugar y la Inspección de Trabajo neerlandesa se desplazó hasta las instalaciones para participar en la investigación, mientras varias ambulancias y un equipo médico trasladado en helicóptero acudieron a la zona.

Según la emisora regional Rijnmond, la explosión ocurrió cerca del parque de tanques y las primeras pesquisas apuntan a que algo pudo salir mal durante la desconexión de unas tuberías.

Las imágenes difundidas tras el accidente muestran daños visibles en uno de los tanques de almacenamiento.

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Gunvor Energy, la compañía afectada según la prensa local, produce en estas instalaciones gas licuado de petróleo (GLP), gasolina, diésel y queroseno, entre otros productos, y describe la planta de Moezelweg como una refinería tradicional que atraviesa un proceso de transición hacia una producción más sostenible.

La explosión se produjo en una jornada marcada por otros incidentes en el área industrial del puerto de Róterdam, aunque las autoridades subrayaron que el accidente mortal de Gunvor Energy no tiene relación con otros problemas registrados en la red eléctrica.

"Debido a un corte de electricidad en las instalaciones, todos los procesos han quedado paralizados. Como consecuencia, son visibles columnas de humo negro y grandes llamas por la quema de gases", informó la Región de Seguridad de Róterdam-Rijnmond.

El suministro eléctrico comenzó a recuperarse durante la tarde y las autoridades confirmaron en su última actualización que todas las empresas afectadas habían vuelto a tener electricidad y que los procesos industriales estaban siendo reanudados progresivamente.