Wall Street cierra verde tras nuevo dato de inflación moderada en EE.UU.

Al término de la sesión, el Dow Jones subió un 0,13 %, hasta 53.839 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,65 %, hasta 7.798 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,81 %, hasta 26.803 enteros.

Los precios de producción (IPP) subieron en Estados Unidos en julio un 4,7 % interanual, frente al 5,5 % de junio, su segunda ralentización consecutiva, y mayor de lo previsto. A nivel intermensual, se mantuvieron sin cambios.

Ayer, los mercados ya reaccionaron positivamente a la bajada de los precios de consumo (IPC) en una décima, hasta el 3,4 %, relacionada con el abaratamiento en los combustibles.

Aparte de eso, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron en 9.000, hasta 209.000, más de lo esperado, y por encima de los 200.000 por primera vez en cerca de un mes.

La herramienta FedWatch indica que los inversores creen que la Fed no subirá los tipos en septiembre, y tienen menos expectativas de una subida en lo que queda de año.

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Por sectores, las empresas de comunicaciones (1,5 %) y tecnología (0,9 %) tuvieron las mayores ganancias de la jornada, continuando la tendencia optimista frente a las dudas por el auge de la inteligencia artificial (IA) que generaron volatilidad en las últimas semanas.

En el plano corporativo, no obstante, destacaron las bajadas de Cisco (-8,4 %) y Cerebras (-11,8 %) tras publicar unos resultados trimestrales peores de lo estimado.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy a 81,25 dólares el barril después de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) rebajara su previsión sobre la demanda de crudo para lo que queda de año por el cierre del estrecho de Ormuz.

Al cierre de la sesión, el oro bajaba a 4.406 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba hasta el 4,649, el euro se cambiaba a 1,1526 dólares y el bitcóin subía a 63.401 dólares.