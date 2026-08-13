Zambia vota en calma a su nuevo presidente en unas reñidas elecciones generales

Los comicios se desarrollaron de manera pacífica, según pudo constatar EFE en la capital, Lusaka, pero acaloradas discusiones se desataron en algunos colegios electorales entre los votantes que habían acudido puntuales para ejercer su derecho democrático y los funcionarios electorales, debido a los retrasos de alrededor de una hora causados por la entrega tardía de algunos materiales.

"La ECZ (Comisión Electoral de Zambia) debe asegurarse de comenzar el recuento de votos a tiempo, porque nos preocupa que el retraso afecte al anuncio de los resultados", dijo a EFE con preocupación Kasanda Chilufya, un votante que tuvo que esperar en la escuela King Salomon, en la circunscripción capitalina de Kabwata.

El presidente votó alrededor del mediodía hora local (10.00 GMT) junto con su mujer, Mutinta Hichilema, en el centro de la capital, concretamente en la Escuela de Secundaria Kabulong Boys.

"Las elecciones pacíficas son un reflejo de la paz y la estabilidad que este Gobierno ha instaurado", declaró a los medios el mandatario, que concurre por el gubernamental Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND).

Hichilema, de 64 años, subrayó que "la calma es un ambiente excelente para atraer inversiones" y expresó sus prioridades: "Paz, seguridad y estabilidad para el desarrollo".

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El jefe de Estado hizo así referencia a los principales logros de su Administración, que llega a las elecciones luciendo mejoras macroeconómicas como el acuerdo alcanzado en marzo de 2024 para reestructurar una deuda de más de 3.500 millones de dólares en eurobonos, después de que Zambia fuera el primer país africano en entrar en suspensión de pagos durante la pandemia de covid-19.

También depositó su voto su principal adversario y el único del total de 13 candidatos opositores con opciones reales de ganar, el abogado y exministro Brian Mundubile, del Partido Nacional de Reconciliación por la Unidad y la Prosperidad (NRPUP).

Mundubile, de 55 años y que lidera la coalición Alianza Tonse Pamodzi ('Todos nosotros juntos', en chichewa), formada por varias formaciones minoritarias, votó en la Escuela Secundaria Olympia Park, en la circunscripción de Roma, también en Lusaka.

"Esta votación también busca el empoderamiento de la juventud y la mujer y, además, promoverá la paz y la unidad", declaró a la prensa.

Frente a los éxitos macroeconómicos de Hichilema, Mundubile y el resto de la oposición lo critican por no haber resuelto el alto coste de vida, el desempleo ni la escasez energética, mientras organizaciones de la sociedad civil y expertos de la ONU han denunciado una creciente persecución de la disidencia y los medios.

Varias misiones internacionales están observando las octavas elecciones generales desde el retorno del multipartidismo en 1991 a este país del centro-sur de África, incluyendo las de la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC).

"Este es un día importante para el proceso democrático de Zambia. Hoy se trata de Zambia, de su derecho a decidir su futuro", afirmó en una grabación el jefe de la misión de la UE, el eurodiputado irlandés Michael McNamara.

Unos 13.500 colegios electorales debían abrir oficialmente sus puertas entre las 06.00 y las 18.00 hora local (04.00 y 16.00 GMT), según la ECZ, que tiene previsto difundir los resultados de la elección presidencial el próximo lunes, 17 de agosto.

A pesar de su estabilidad, Zambia se encuentra en el punto de mira de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la UE por su gran riqueza minera y, en concreto, sus reservas de cobre.

Según la ley zambiana, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos en una primera vuelta, debe celebrarse una segunda entre los dos aspirantes más votados.