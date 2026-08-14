Aaarón Palacio, mejor torero de la Feria taurina de la Albahaca de Huesca

Huesca, 14 ago (EFE).- Aarón Palacio ha sido designado como mejor torero de la Feria de San Lorenzo por su labor en el conjunto de la tarde del 11 de agosto, en la que se lidiaron toros de El Pilar. Como la mejor faena ha sido premiada la primera de Manuel Jesús Ruiz, El Cid, al toro Milhebras, de la ganadería de Victorino Martín, lidiado en primer lugar en la tarde del 13 de agosto. Este toro de Victorino Martín, número 122, de 535 kilos de peso, ha sido galardonado como el mejor de la feria y la corrida de Victorino Martín ha sido premiada como la mejor del ciclo laurentino.La mejor estocada según el jurado ha sido la ejecutada por Manuel Escribano al quinto toro de la ganadería de Victorino Martín, en la tarde del 13 de agosto.