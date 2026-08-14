14 de agosto de 2026 a la - 17:40
Aaarón Palacio, mejor torero de la Feria taurina de la Albahaca de Huesca
Huesca, 14 ago (EFE).- Aarón Palacio ha sido designado como mejor torero de la Feria de San Lorenzo por su labor en el conjunto de la tarde del 11 de agosto, en la que se lidiaron toros de El Pilar. Como la mejor faena ha sido premiada la primera de Manuel Jesús Ruiz, El Cid, al toro Milhebras, de la ganadería de Victorino Martín, lidiado en primer lugar en la tarde del 13 de agosto. Este toro de Victorino Martín, número 122, de 535 kilos de peso, ha sido galardonado como el mejor de la feria y la corrida de Victorino Martín ha sido premiada como la mejor del ciclo laurentino.La mejor estocada según el jurado ha sido la ejecutada por Manuel Escribano al quinto toro de la ganadería de Victorino Martín, en la tarde del 13 de agosto.
El resto se premios son los siguientes:- Mejor par de banderillas: Juan Sierra, de la cuadrilla de Aarón Palacio, por el tercer par (su segundo en ese toro) al sexto toro de la ganadería del Pilar en la tarde del 11 de agosto.- Mejor peón de brega: Juan Sierra, de la cuadrilla de Aarón Palacio, por el conjunto de su labor al tercer toro de la ganadería del Pilar en la tarde del 11 de agosto.- Mejor picador: Manuel José Bernal, de la cuadrilla de Sebastián Castella, por su vara al primer toro de la tarde del 12 de agosto, a un toro de Luis Algarra.