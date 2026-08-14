Al menos 40 presos políticos excarcelados en Venezuela, dos días después del diálogo

"Al menos 40 presos políticos han sido excarcelados en este momento", dijo en X el presidente de la organización no gubernamental, Alfredo Romero, a las 17:00 hora local (21:00 GMT).

Previamente, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, había dicho, también en X, que se trata de un proceso que "sigue en curso", por lo que pidió "paciencia para la difusión de información verificada y completa".

Entre las personas excarceladas hay seis mujeres, una de ellas Emirlendris Benítez, quien estaba presuntamente vinculada con un intento de magnicidio, en 2018, contra el entonces presidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York tras su captura en enero pasado por parte de tropas estadounidenses.

Foro Penal no ha informado sobre las condiciones de libertad, aunque la ONG suele utilizar el término excarcelado para referirse a personas que salen de prisión bajo medidas restrictivas.

Hasta el pasado lunes, esta organización computaba 391 presos políticos en el país, entre ellos 228 civiles y 163 militares.

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Las nuevas liberaciones llegan un día después de que Figuera se comprometiera el jueves a trabajar para lograr más liberaciones de presos políticos en los "próximos días".

La opositora sostuvo el martes una reunión con un grupo de ex presos políticos de Venezuela a propósito del diálogo iniciado con el chavismo, bajo la mirada de Estados Unidos, país que el pasado enero bombardeó Caracas para llevarse a Maduro.

Desde la captura de Maduro, se han dado cientos de excarcelaciones, así como la aprobación de una Ley de Amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 personas, en su mayoría con libertad restringida.

El chavismo y la oposición acordaron el miércoles renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al Gobierno, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en el país caribeño.

En un comunicado conjunto, las partes anunciaron que también buscarán recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.