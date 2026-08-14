Al menos cuatro civiles muertos en ataques de los hutíes del Yemen contra Moca

La agencia estatal de noticias yemení Saba, citando a una fuente militar no identificada, indicó que además de las víctimas, varias embarcaciones pesqueras resultaron incendiadas en el ataque, según las primeras evaluaciones de daños.

Por su parte, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó que el ataque aéreo tuvo como objetivo a las fuerzas yemeníes y buques de guerra.

Sarea declaró que los ataques, realizados con un gran número de misiles balísticos, se dirigieron contra "concentraciones militares, armas y embarcaciones pertenecientes a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en la zona de Moca", lo que causó "la muerte o heridas a decenas de combatientes respaldados" por Riad, una información que no ha podido ser verificada por otra fuente independiente.

Estas últimas víctimas se suman a la mortífera escalada en esta zona de la costa occidental del Yemen, que tiene una gran importancia estratégica.

Moca está controlada por fuerzas alineadas con el gobierno yemení reconocido internacionalmente y se encuentra cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un importante punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

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Los rebeldes hutíes controlan Saná, la capital del Yemen, y gran parte del norte y el oeste del país desde que tomaron la ciudad a finales de 2014.

Las fuerzas afines al gobierno, respaldadas por potencias regionales durante gran parte de la guerra, mantienen el control de zonas de la costa occidental, incluyendo Moca.

Los hutíes y sus oponentes han evitado en gran medida un retorno a los niveles de combate a nivel nacional que se registraron antes de la tregua negociada por la ONU en 2022, pero la escalada del conflicto por parte de los hutíes ha continuado en varios frentes.