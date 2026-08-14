Concluyen sin incidentes primeras jornadas de examen presencial UNAM tras polémica por IA

La mayor universidad pública de México informó este viernes de que 1.717 aspirantes realizaron la evaluación en León, en el central estado de Guanajuato, durante cuatro turnos distribuidos en dos días, mientras que en Oaxaca participaron 894 jóvenes en tres turnos.

Los aspirantes respondieron una prueba de 120 reactivos en formato digital mediante tabletas sin conexión a internet y bajo supervisión presencial permanente, un esquema implementado por la institución después de la polémica que provocó su primer proceso de admisión completamente en línea.

Los exámenes continuarán el próximo domingo, 16 de agosto, en Tijuana, en el estado fronterizo de Baja California, con dos turnos, mientras que la última y mayor etapa se desarrollará los días 17, 18 y 19 de agosto en Ciudad de México, con tres turnos diarios.

La UNAM mantiene habilitado el portal Tu Sitio para que los aspirantes puedan generar su cita hasta un día antes de la fecha correspondiente a cada sede.

La universidad informó esta semana que 45.463 aspirantes ya contaban con una cita para realizar el examen presencial, convocado después de que una comisión técnica revisara las anomalías registradas durante el concurso de selección para el ciclo escolar 2026-2027.

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La controversia comenzó tras detectarse resultados atípicos y otras irregularidades en las evaluaciones realizadas en línea, un modelo que la UNAM había implementado por primera vez de forma integral este año.

Entre las prácticas detectadas estuvieron el uso de herramientas de IA y el apoyo externo para responder los cuestionarios, pese a los mecanismos de vigilancia digital empleados durante la evaluación.

Ante las anomalías, la UNAM creó una comisión técnica de expertos para revisar el proceso, que recomendó aplicar un examen de control presencial a determinados aspirantes con el objetivo de garantizar la equidad y certeza del concurso.

La institución también anunció tres auditorías relacionadas con la contratación y operación de la empresa encargada de aplicar los exámenes en línea, además de dar por terminado anticipadamente el contrato con la plataforma responsable del proceso.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, supervisó el jueves personalmente la aplicación del examen en Oaxaca y defendió la prueba presencial como una medida para dar certidumbre a los aspirantes, sus familias y a la sociedad mexicana.

La UNAM, que cuenta con más de 350.000 estudiantes y es una de las mayores universidades de América Latina, concluirá el próximo miércoles el proceso extraordinario con la última jornada de evaluaciones en Ciudad de México.